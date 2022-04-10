Миранчук попал в стартовый состав «Аталанты» на матч Серии А с «Сассуоло»
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«Аталанта» объявила стартовый состав на матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 с «Сассуоло». Российский полузащитник Алексей Миранчук сыграет за клуб из Бергамо с первых минут.
«Аталанта»: Спортьелло, Скальвини, Демирал, Толои, Хатебур, Пашалич, Пессина, Пеццелла, Миранчук, Бога, Сапата.
Матч 32-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Сассуоло» — «Атланта» состоится сегодня, 10 апреля, на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии. Начало встречи — в 16:00 мск.
«Аталанта» из Бергамо в 30 матчах набрала 51 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Сассуоло» (43) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (67).
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