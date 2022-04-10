Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» огласил стартовый состав на игру со «Спартаком»

«Арсенал» огласил стартовый состав на игру со «Спартаком»
Комментарии

Сегодня, 10 апреля, состоится матч «Спартак» — «Арсенал». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Арсенал».

Туляки огласили стартовый состав на игру:

«Арсенал» (Тула): Левашов, Смольников, Степанов, Радакович, Сокол, Ткачёв, Гулиев, Костадинов, К. Кангва, Кайнов, Деспотович.

«Спартак» набрал 27 очков в 23 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

Новость по теме
«Спартак» огласил состав на игру с «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022