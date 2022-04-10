«Арсенал» огласил стартовый состав на игру со «Спартаком»

Сегодня, 10 апреля, состоится матч «Спартак» — «Арсенал». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Арсенал».



Туляки огласили стартовый состав на игру:



«Арсенал» (Тула): Левашов, Смольников, Степанов, Радакович, Сокол, Ткачёв, Гулиев, Костадинов, К. Кангва, Кайнов, Деспотович.



«Спартак» набрал 27 очков в 23 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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