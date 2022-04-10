«Сочи» одолел «Уфу» в выездном матче чемпионата России
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В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Сочи». Встреча прошла на центральном стадионе города Уфа и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
На 11-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Сочи» Матео Кассьерра. На 51-й минуте полузащитник Артур Юсупов упрочил преимущество сочинской команды. Результативную передачу отдал хавбек «Сочи» Никита Бурмистров. На 81-й минуте форвард «Уфы» Гамид Агаларов сократил отставание хозяев, успешно реализовав пенальти.
«Сочи» набрал 42 очка и поднялся на 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (21) — на предпоследнем, 15-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (52).
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