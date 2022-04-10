Игорь Осинькин прокомментировал победу «Крыльев Советов» в матче с «Уралом»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0).
«Матч очень тяжёлый. Мы понимали, насколько «Урал» мотивирован. Начали матч нервно, было много необязательных потерь. Но потом мы вошли в игру. Нам было тяжело, но преимущество у нас было. Концовка была тяжёлая, мы хотели забить второй гол. Мы не очень умеем закрываться, обороняться и защищать счёт. Хотели сделать счёт комфортным. Допустили в эти моменты несколько потерь, были немного медленными. Мы об этом поговорим и будем более сбалансированно строить свою игру.
Все 90 минут матча нам было тяжело. Наверное, мы больше создали моментов, в первую очередь за счёт того, что у каждого футболиста группы атаки нашей команды есть определённая изюминка. Но нам было очень тяжело. Даже после гола, даже после удаления напряжение у матча было. Выход из обороны у нас был не идеальный. «Урал» не просто так хорошо играл в последних матчах. Но матч хороший. Мы довольны победой. Мы проиграли два матча, но было ощущение, что в каждом из них можно было брать очки. Мы были не слабее соперников. Очень важные очки. Но нам надо прибавлять, улучшать игру», — приводит слова Осинькина пресс-служба «Крыльев Советов».
- 10 апреля 2022
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