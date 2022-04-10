Зиньковский: можно и нужно было забивать ещё хотя бы один гол в матче с «Уралом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал результат матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0).



«Самое главное, что победили. Радость была и от гола, и от победы. Мы набрали очень важные очки, они нам были очень нужны. Получилось, что играли на встречных курсах. Нам так удобнее играть. Хорошо, что победили.



Два поражения до этой игры? Мы всей командой много об этом думали, каждый сам про себя тоже думал. Я для себя ответа не смог найти. Просто не шла игра, не получалось. Не получалось вернуться в матчах. Не шло и не шло, ничего не поделаешь. Но до этого были матчи с сильными соперниками, которые мы провели хорошо. Может, Игорь Витальевич знает, я – нет.



Можно и нужно было ещё хотя бы один гол забивать. Тогда бы никто не нервничал, не переживал. Было много подходов, с которых нужно было забить, реализовать их. Надо будет над этим поработать. Было много моментов, надо было сделать всё чётче. Не получилось, но главное, что мы выиграли», — приводит слова Зиньковского пресс-служба «Крыльев Советов».