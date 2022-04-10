Сергей Юран: я кричал о «неприкасаемых» в перерыве матча с ЦСКА? Вы перепутали

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал свои слова о «неприкасаемых» в перерыве игры с ЦСКА (4:2).

«Я кричал о «неприкасаемых» в перерыве? Вы перепутали», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Во вчерашней игре на 9-й минуте «Химки» открыли счёт. Отличился нападающий клуба Илья Садыгов, который воспользовался точной передачей от полузащитника Ильи Кухарчука. На 32-й минуте счёт сравнял нападающий Егор Ушаков. А на 44-й минуте полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи реализовал пенальти.

На 54-й минуте нападающий «Химок» Александр Руденко с передачи Кухарчука восстановил равновесие. На 80-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу полузащитника Бесарда Сабовича. На 86-й минуте Руденко оформил дубль и установил окончательный счёт.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (52).