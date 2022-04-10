Сергей Юран: я кричал о «неприкасаемых» в перерыве матча с ЦСКА? Вы перепутали

Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал свои слова о «неприкасаемых» в перерыве игры с ЦСКА (4:2).
«Я кричал о «неприкасаемых» в перерыве? Вы перепутали», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Во вчерашней игре на 9-й минуте «Химки» открыли счёт. Отличился нападающий клуба Илья Садыгов, который воспользовался точной передачей от полузащитника Ильи Кухарчука. На 32-й минуте счёт сравнял нападающий Егор Ушаков. А на 44-й минуте полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи реализовал пенальти.
На 54-й минуте нападающий «Химок» Александр Руденко с передачи Кухарчука восстановил равновесие. На 80-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу полузащитника Бесарда Сабовича. На 86-й минуте Руденко оформил дубль и установил окончательный счёт.
После 24 туров Российской Премьер-Лиги подмосковные «Химки» с 24 набранными очками занимают в турнирной таблице 13-е место. ЦСКА (43) — третий. Лидером соревнований является «Зенит» (52).
- 10 апреля 2022
-
16:48
-
16:46
-
16:30
-
16:25
-
16:17
-
16:11
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:35
-
15:33
-
15:32
-
15:30
-
15:23
-
15:19
-
15:19
-
15:15
-
14:56
-
14:53
-
14:48
-
14:46
-
14:38
-
14:26
-
14:12
-
14:00
-
13:53
-
13:41
-
13:40
-
13:30
-
13:18
-
13:06
-
12:57
-
12:54
-
12:49