Черчесов — об отрыве «Ференцвароша»: мы не математики, чтобы беспокоиться о числах

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу в матче 27-го тура чемпионата Венгрии с клубом «Дебрецен» (3:0).



«Мы одержали очень важную победу. Мы достигли этого успеха, продемонстрировав хорошую игру. В прошлых матчах мы не могли в полной мере порадовать болельщиков, но сейчас это удалось. Мы провели хороший матч, но я всегда требую большего. Наша конечная цель – как можно лучше подготовить команду к еврокубкам.



Турнир продолжается. Конечно, я рад, что нам удалось увеличить отрыв в таблице, но мы не математички, чтобы беспокоиться о числах. Осталось ещё несколько туров, в следующих матчах может произойти всякое», — приводит слова Черчесова пресс-служба «Ференцвароша».



«Ференцварош» в 27 матчах набрал 56 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии. «Академия Пушкаша» находится на 2-м месте с 47 очками.