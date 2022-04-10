«Спартак» — «Арсенал»: гол гостей отменили после просмотра видеоповторов

Сегодня, 10 апреля, проходит матч «Спартак» — «Арсенал». Встреча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 идёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Урош Радакович открыл счёт в игре, но главный арбитр Вячеслав Безбородов отменил гол после просмотра видеоповтора. Кингз Кангва, получив пас от Сергея Ткачёва, навесил к воротам, где Радакович головой послал мяч в сетку. Но Безбородов гол отменил, усмотрев толчок Радаковича в отношении Самуэля Жиго.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Арсенал».

«Спартак» набрал 27 очков в 23 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видеоролик доступен для просмотра на канале «Матч Премьер» во «ВКонтакте».