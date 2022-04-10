Экс-тренер молодёжки ЦСКА Аксёнов оценил дебют Ушакова в РПЛ

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Андрей Аксёнов оценил дебют нападающего армейцев Егора Ушакова в матчах с «Химками» и «Уралом».

«Учитывая его дебют в РПЛ, Егор очень неплохо сыграл с «Уралом» и «Химками». Но пока рано говорить, что он «зажигает». У Егора есть хорошие качества, но ему необходимо окрепнуть физически, чтобы в каждой игре выходить на поле и выступать стабильно хорошо. В матче с «Химками» я был на стадионе. Очень рад за него, за его дебютный гол в РПЛ. Мы переписываемся, я поздравляю его после каждой игры. Знаю, что впереди у него должна быть хорошая карьера», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

После 24 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА с 43 набранными очками занимает в турнирной таблице 3-е место.