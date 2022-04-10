Агенты Лукаку ведут переговоры о переходе футболиста в «ПСЖ»
Поделиться
Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку в летнее трансферное может перейти во французский «ПСЖ». Об этом сообщает But!
По сведениям источника, представители бельгийского форварда ведут переговоры с французским клубом.
28-летний Лукаку в нынешнем сезоне забил 5 голов в 20 матчах английской Премьер-лиги. Соглашение бельгийского нападающего с действующим победителем Лиги чемпионов истекает в 2026 году. Рыночная стоимость Лукаку оценивается порталом Transfermarkt в € 100 млн.
В 2021 году «Челси» заплатил за Лукаку миланскому «Интеру» € 113 млн.
На счету Лукаку также 101 матч в составе сборной Бельгии. Он дебютировал за национальную сборную в 2010 году, забив за это время 68 голов и отдав 15 результативных передач.
Комментарии
- 10 апреля 2022
-
18:25
-
18:18
-
18:16
-
18:14
-
18:08
-
18:05
-
17:58
-
17:57
-
17:50
-
17:49
-
17:47
-
17:46
-
17:46
-
17:34
-
17:31
-
17:29
-
17:26
-
17:19
-
17:17
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
17:08
-
16:59
-
16:48
-
16:46
-
16:30
-
16:25
-
16:17
-
16:11
-
16:08
-
16:00
-
15:55
-
15:51
-
15:35
Партнерский контент