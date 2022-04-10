Агенты Лукаку ведут переговоры о переходе футболиста в «ПСЖ»

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку в летнее трансферное может перейти во французский «ПСЖ». Об этом сообщает But!

По сведениям источника, представители бельгийского форварда ведут переговоры с французским клубом.

28-летний Лукаку в нынешнем сезоне забил 5 голов в 20 матчах английской Премьер-лиги. Соглашение бельгийского нападающего с действующим победителем Лиги чемпионов истекает в 2026 году. Рыночная стоимость Лукаку оценивается порталом Transfermarkt в € 100 млн.

В 2021 году «Челси» заплатил за Лукаку миланскому «Интеру» € 113 млн.

На счету Лукаку также 101 матч в составе сборной Бельгии. Он дебютировал за национальную сборную в 2010 году, забив за это время 68 голов и отдав 15 результативных передач.