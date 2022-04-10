«Осасуна» обыграла аутсайдера Примеры «Алавес» благодаря голу в добавленное время

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Осасуна» принимала «Алавес». Хозяева одержали победу – 1:0.



На 38-й минуте полузащитник «Осасуны» Рубен Гарсия имел возможность вывести свою команду вперёд с пенальти, но не сумел реализовать 11-метровый.

Вратарь «Алавеса» парирует пенальти Гарсии:

В добавленное ко второму тайму время отличился нападающий хозяев Анте Будимир, ему ассистировал Мануэль Санчес.

Гол Будимира:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Алехандро Муньис Руис. Ему помогали ассистенты Маркос Сердан и Хоан Мендес Матео. Резервный рефери – Хайме Руис Альварес.



После 31 сыгранного тура «Осасуна» располагается на 11-м месте в турнирной таблице Примеры, набрав 41 очко. «Алавес» (22) – на последнем, 20-м месте в таблице.