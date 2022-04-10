Экс-тренер молодёжки ЦСКА Аксёнов оценил физические качества и характер Ушакова

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Андрей Аксёнов оценил физические качества и характер нападающего армейцев Егора Ушакова.
«У Ушакова хорошая техника и скорость. Он очень хорошо сочетает эти качества. У него также есть хороший скоростной дриблинг. Очень много действий в атаке он выполняет именно за счёт этих качеств. Нужно оценить то, что всё это на высоком уровне, но его в дальнейшем нужно развивать. Он молодец! К сожалению, после первой операции не смог поправиться и встать в строй, потребовалась вторая операция. Он перетерпел долгое время лечения и постепенно набирает неплохую физическую форму. К его игровым качествам относится и характер: по-спортивному наглый, хороший. Уверен, что ему в будущем это поможет. Он пришёл на первую тренировку, и было видно сразу, что он координированный, ловкий, быстрый. Очень важно понимать, что Егор «поздний» и по дате рождения, и немножко физически уступал сверстникам. Но его качества сразу бросались в глаза. Я сразу говорил, что нужно вести его, закрыв глаза на все недостатки. Но теперь нужно терпение, с ним нужно много работать. Тогда он будет смотреться ещё ярче на поле!» — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
- 10 апреля 2022
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