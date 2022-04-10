Аксёнов: если Ушаков будет хорошо проявлять себя в ЦСКА, мечты о Европе могут сбыться

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Андрей Аксёнов высказался о карьерных перспективах нападающего московских армейцев Егора Ушакова.
«Любой футболист мечтает сыграть в европейском топ-клубе. Егор не является исключением. Уверен, что если он будет хорошо проявлять себя в ЦСКА, добьётся места в стартовом составе и будет постоянно играть на высоком уровне, то его мечты могут сбыться. Я бы хотел, чтобы ему подошёл чемпионат России и команда ЦСКА, а дальше можно будет думать про другие чемпионаты. Если стабильность будет видна из сезона в сезон, можно будет о чём-то говорить», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
После 24 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА с 43 набранными очками занимает в турнирной таблице 3-е место.
- 10 апреля 2022
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