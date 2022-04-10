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«Спартак» — «Арсенал» Т: Безбородов не поставил пенальти в ворота гостей. VAR выступал за

«Спартак» — «Арсенал» Т: Безбородов не поставил пенальти в ворота гостей. VAR выступал за
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Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве «Спартак» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги принимает тульский «Арсенал». В первом тайме матча случился спорный эпизод с участием нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника «Арсенала» Артёма Сокола.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

На 9-й минуте Сокол, пытаясь прервать прострел, попал в ногу Соболеву. Арбитры VAR посчитали, что этот эпизод заслуживает назначения пенальти. Главный судья матча Владислав Безбородов пошёл смотреть видео момента сам, но принял решение не назначать 11-метровый удар.

На 27-й минуте матча Безбородов отменил гол тульского «Арсенала» в исполнении Уроша Радаковича. Судья посчитал, что в моменте забитого гола тульская команда нарушала правила.

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