Головин впервые в 2022-м совершил результативное действие за «Монако» в чемпионате Франции

Сегодня, 10 апреля, проходит матч 31-го тура французской Лиги 1 «Монако» — «Труа». В составе монегасков с первых минут вышел российский полузащитник Александр Головин.
На 57-й минуте россиянин сделал голевую передачу на форварда Кевина Фолланда. Это первое результативное действие Головина за «Монако» в 2022 году в чемпионате Франции.
В данный момент идёт второй тайм матча «Монако» — «Труа», счёт 2:1 в пользу монегасков.
В нынешнем розыгрыше Лиги 1 российский полузащитник сыграл в 19 матчах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.
Напомним, «Монако» в 30 матчах набрал 47 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. «Труа» (32) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Пари Сен-Жермен» (71). Действующий чемпион Франции — «Лилль».
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