«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на матч 32-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на матч 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Канселу, Лапорт, Стоунз, Уолкер, Де Брёйне, Эрнандес, Силва, Фоден, Стерлинг, Жезус.



Запасные: Стеффен, Аке, Грилиш, Гюндоган, Лавиа, Макэйти, Фернандиньо, Зинченко, Марез.



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, ван Дейк, Матип, Александер-Арнольд, Алькантара, Фабиньо, Хендерсон, Жота, Салах, Мане.



Запасные: Келлехер, Гомес, Конате, Цимикас, Джонс, Кейта, Милнер, Фирмино, Диас.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогать ему будут ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. В роли резервного рефери выступит Андре Марринер.

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