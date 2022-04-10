Гвардиола — перед игрой с «Ливерпулем»: победы будет недостаточно, мы это знаем

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался перед матчем 32-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

«Что может случиться плохого? Мы проиграем и упустим чемпионский титул? Тогда мы просто попробуем сделать это ещё раз в следующем году

Что я сказал игрокам? Не упускайте голевые моменты, не упускайте возможности, наслаждайтесь игрой, потому что вы заслужили это своей тяжёлой работой. Мне будет грустно, если мы проиграем игру, не будучи собой. Но если мы такие, какие мы есть, но если соперник может победить — всё в порядке.

Победы будет недостаточно, но это будет важный шаг. И мы это знаем…Так что я не собираюсь отрицать, что предстоящая игра отличается от любой другой игры. Знаете, подготовка немного отличается, особенно потому, что они делают то, чего не делает ни одна другая команда во всём мире, — движение мяча, которое у них есть», — приводит слова Гвардиолы SkySports.