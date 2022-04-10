«Фиорентина» обыграла «Наполи». Кокорин появился на поле впервые с 10 января

Сегодня, 10 апреля, в рамках 32-го тура итальянской Серии А на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе «Наполи» встречался с «Фиорентиной». Встреча завершилась победой гостевой команды со счётом 2:3.

Счёт в матче на 29-й минуте открыл нападающий «фиалок» Николас Гонсалес. На 58-й минуте Дрис Мертенс с передачи Виктора Осимхена его сравнял. Через восемь минут «Фиорентина» вновь вышла вперёд: с точного паса Гонсалеса отличился Нанитамо Иконе. Через шесть минут Артур Кабрал с передачи Юссефа Мале увеличил преимущество «Фиорентины» до двух мячей. На 84-й минуте Осимхен (пас Мариу Руя) отыграл один мяч, но этого было мало. 3:2 — победа «Фиорентины».

На 86-й минуте на поле появился нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин. Россиянин не играл с 10 января.

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