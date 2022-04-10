«Торпедо» победило «Нефтехимик» в матче ФНЛ, «Велес» обыграл «КАМАЗ»

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске в рамках 32-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нефтехимик» принимал «Торпедо». Гости одержали победу – 1:0.



Единственный гол был забит в первом тайме. На 19-й минуте отличился нападающий московской команды Денис Лаптев.



В другом матче ФНЛ встретились «КАМАЗ» и «Велес». Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 47-й минуте пенальти в ворота «Велеса» реализовал защитник «КАМАЗа» Руслан Аюкин. Через две минуты ответный мяч забил форвард «Велеса» Геворк Саркисян. На 57-й минуте полузащитник Артур Галоян вывел гостей вперёд. На 76-й минуте хавбек «Велеса» Илья Воробьёв установил окончательный счёт встречи.



В ещё одном матче первого российского дивизиона сыграли липецкий «Металлург» и «Олимп-Долгопрудный». Матч завершился вничью, счёт – 0:0.

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