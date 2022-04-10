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«Торпедо» победило «Нефтехимик» в матче ФНЛ, «Велес» обыграл «КАМАЗ»

«Торпедо» победило «Нефтехимик» в матче ФНЛ, «Велес» обыграл «КАМАЗ»
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Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске в рамках 32-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нефтехимик» принимал «Торпедо». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 19-й минуте отличился нападающий московской команды Денис Лаптев.

В другом матче ФНЛ встретились «КАМАЗ» и «Велес». Встреча прошла на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 47-й минуте пенальти в ворота «Велеса» реализовал защитник «КАМАЗа» Руслан Аюкин. Через две минуты ответный мяч забил форвард «Велеса» Геворк Саркисян. На 57-й минуте полузащитник Артур Галоян вывел гостей вперёд. На 76-й минуте хавбек «Велеса» Илья Воробьёв установил окончательный счёт встречи.

В ещё одном матче первого российского дивизиона сыграли липецкий «Металлург» и «Олимп-Долгопрудный». Матч завершился вничью, счёт – 0:0.

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ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
10 апреля 2022, воскресенье. 15:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 1
Торпедо М
Москва
0:1 Лаптев – 19'
ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
10 апреля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 3
Велес
Москва
1:0 Аюкин – 47' (пен)   1:1 Саркисян – 49'   1:2 Галоян – 57'   1:3 Воробьёв – 76'
ФНЛ - Первый дивизион. 32-й тур
10 апреля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Лп
Липецк
Окончен
0 : 0
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
Комментарии
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