«Спартак» — «Арсенал»: Николсон оформил дубль

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимает «Арсенал».



На 75-й минуте нападающий хозяев Шамар Николсон оформил дубль. Ранее на 53-й минуте отличился полузащитник красно-белых Роман Зобнин, ему ассистировал Михаил Игнатов. На 57-й минуте преимущество хозяев удвоил Николсон, голевой пас отдал Александр Соболев.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Арсенал».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Адлан Хатуев (Грозный) и Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Александр Машлякевич (Москва).



«Спартак» набрал 27 очков в 23 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).