В «Урале» обсуждают отставку Шалимова. Один из кандидатов на замену — Тарханов

В «Урале» обсуждают отставку Игоря Шалимова с поста главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Если Шалимов покинет клуб, одним из кандидатов на вакантное место будет Александр Тарханов, который уже тренировал «Урал».
53-летний Шалимов возглавил клуб из Екатеринбурга летом 2021 года. Под его руководством команда провела 23 матча, из которых выиграла пять, восемь сыграла вничью и 10 проиграла.
67-летний Тарханов тренировал «Урал» с 2013 по 2015 год, а также с 2016 по 2018 год. Российский специалист сегодня, 10 апреля, присутствовал на домашней игре команды из Екатеринбурга с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась минимальной победой гостевой команды со счётом 1:0.
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- 10 апреля 2022
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