«Я всегда спасал команды». Тарханов ответил на вопрос, готов ли возглавить «Урал»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов высказался, готов ли снова возглавить клуб из Екатеринбурга.

«Пока ничего не могу сказать. Ко мне не обращались с предложением из «Урала». Смогу что-то сказать, когда будет какое-то обращение. Я всегда спасал команды. Наверное, мне это было бы интересно! Посмотрим», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

67-летний Тарханов тренировал «Урал» с 2013 по 2015 год, а также с 2016 по 2018 год. Российский специалист сегодня, 10 апреля, присутствовал на домашней игре команды из Екатеринбурга с самарскими «Крыльями Советов». Встреча завершилась минимальной победой гостевой команды со счётом 1:0.

В текущей таблице чемпионата России «Урал» после 24 туров располагается на 14-й строчке, набрав 21 очко.