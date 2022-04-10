«Локомотив» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».
«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелёхин, Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин, Полоз, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Терентьев, Калинин, Мухин, Поярков, Фольмер, Селява, Сухомлинов, Мельников, Соу, Голенков, Турищев.
«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Тикнизян, Баринов, Бека-Бека, Жемалетдинов, Петров, Изидор, Кухта.
Запасные: Гильерме, Матюнин, Чёрный, Ненахов, Рыбус, Рыбчинский, Карпукас, Бабкин, Марадишвили, Куликов, Керк.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 10 апреля 2022
-
19:55
-
19:51
-
19:48
-
19:37
-
19:34
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:16
-
19:10
-
19:02
-
19:02
-
19:01
-
18:59
-
18:56
-
18:55
-
18:52
-
18:51
-
18:46
-
18:45
-
18:44
-
18:44
-
18:42
-
18:38
-
18:36
-
18:29
-
18:25
-
18:18
-
18:16
-
18:14
-
18:08
-
18:05
-
17:58
-
17:57