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«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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18:30 Мск
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«Локомотив» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ

«Локомотив» и «Ростов» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».

«Ростов»: Песьяков, Сильянов, Осипенко, Лангович, Мелёхин, Глебов, Байрамян, Тугарев, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Запасные: Бабурин, Терентьев, Калинин, Мухин, Поярков, Фольмер, Селява, Сухомлинов, Мельников, Соу, Голенков, Турищев.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Тикнизян, Баринов, Бека-Бека, Жемалетдинов, Петров, Изидор, Кухта.

Запасные: Гильерме, Матюнин, Чёрный, Ненахов, Рыбус, Рыбчинский, Карпукас, Бабкин, Марадишвили, Куликов, Керк.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогать ему будут ассистенты Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).

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