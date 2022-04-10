«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Де Брёйне открыл счёт на 5-й минуте

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль».
Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Бернарду Силва.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. В роли резервного рефери выступает Андре Марринер.
«Манчестер Сити» набрал 73 очка в 30 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (72) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит лондонский «Челси» (62).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 10 апреля 2022
-
19:55
-
19:51
-
19:48
-
19:37
-
19:34
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:16
-
19:10
-
19:02
-
19:02
-
19:01
-
18:59
-
18:56
-
18:55
-
18:52
-
18:51
-
18:46
-
18:45
-
18:44
-
18:44
-
18:42
-
18:38
-
18:36
-
18:29
-
18:25
-
18:18
-
18:16
-
18:14
-
18:08
-
18:05
-
17:58
-
17:57