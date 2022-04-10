«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Де Брёйне открыл счёт на 5-й минуте

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль».



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Бернарду Силва.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. В роли резервного рефери выступает Андре Марринер.



«Манчестер Сити» набрал 73 очка в 30 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (72) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит лондонский «Челси» (62).

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