В «Спартаке» заявили, что не думают о вылете команды в ФНЛ

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, что в команде не думают о вылете клуба в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
«Какие впечатления? Как всегда, положительные. Вылет в ФНЛ? Мы об этом не думаем», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» обыграл «Арсенал» со счётом 3:0.
Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 10 апреля 2022
-
19:56
-
19:55
-
19:51
-
19:48
-
19:37
-
19:34
-
19:31
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:16
-
19:10
-
19:02
-
19:02
-
19:01
-
18:59
-
18:56
-
18:55
-
18:52
-
18:51
-
18:46
-
18:45
-
18:44
-
18:44
-
18:42
-
18:38
-
18:36
-
18:29
-
18:25
-
18:18
-
18:16
-
18:14
-
18:08
-
18:05
-
17:58