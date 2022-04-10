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«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Жота сравнял счёт на 13-й минуте

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: Жота сравнял счёт на 13-й минуте
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Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль».

На 13-й минуте счёт сравнял нападающий красных Диогу Жота, голевой пас отдал Трент Александер-Арнольд. Ранее на 5-й минуте отличился полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне, ему ассистировал Бернарду Силва.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Ливерпуль».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогают ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. В роли резервного рефери выступает Андре Марринер.

«Манчестер Сити» набрал 73 очка в 30 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Ливерпуль» (72) — на 2-м месте. В тройку лидеров соревнований также входит лондонский «Челси» (62).

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