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Квинси Промес поделился эмоциями после победы «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Квинси Промес поделился эмоциями после победы «Спартака» в матче с «Арсеналом»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес, пропускавший матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (3:0), прокомментировал победу команды в игре.

«Рад сегодняшней победе!» — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Нидерландский нападающий почувствовал дискомфорт после игры прошлого тура с московским «Локомотивом» (0:1), поэтому пропускал сегодняшнюю встречу с туляками.

Московский «Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).

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