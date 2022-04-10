Ваноли — об отсутствии Бакаева: у Зелимхана Рамадан, а ещё он простудился после «Локо»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал отсутствие Зелимхана Бакаева и Квинси Промеса в заявке на матч с тульским «Арсеналом».
«Что касается Промеса, то у него была проблема с голеностопом. У Бакаева Рамадан, плюс он простудился после матча с «Локо». А потом на неделе почувствовал боль в колене.
Впереди матч с «Рубином», а потом будем думать о ЦСКА», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 3:0.
«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
- 10 апреля 2022
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