Ваноли — об отсутствии Бакаева: у Зелимхана Рамадан, а ещё он простудился после «Локо»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал отсутствие Зелимхана Бакаева и Квинси Промеса в заявке на матч с тульским «Арсеналом».

«Что касается Промеса, то у него была проблема с голеностопом. У Бакаева Рамадан, плюс он простудился после матча с «Локо». А потом на неделе почувствовал боль в колене.



Впереди матч с «Рубином», а потом будем думать о ЦСКА», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 3:0.

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).