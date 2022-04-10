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«Леванте» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Леванте» — «Барселона»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
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Сегодня, 10 апреля, состоится матч «Леванте» — «Барселона». Встреча 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Леванте» — «Барселона».

Встречу обслужит бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Мунуэра Монтера. Ему будут помогать ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Антонио Мартинес Морено. Резервный рефери — Серхио Перес Мулей.

После 29 сыгранных туров «Барселона» располагается на третьем месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 57 очков. «Леванте» с 22 очками находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (72).

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