«Эспаньол» обыграл «Сельту» благодаря голу на 89-й минуте

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «RCDE – Корнелья-Эль Прат» в Барселоне в рамках 31-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Эспаньол» принимал «Сельту». Хозяева одержали победу, счёт – 1:0.



Единственный мяч был забит в концовке встречи. На 89-й минуте отличился нападающий У Лэй, ему ассистировал Серхи Дардер.

У Лэй забивает в ворота «Сельты»:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Хавьер Альберола Рохас. Ему помогали ассистенты Теодоро Собрино Маган и Иван Эрнандес Рамос. Резервный рефери – Аймар Веласко Арбайса.



После 31 сыгранного тура «Эспаньол» располагается на 11-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 39 очков. «Сельта» с 36 очками находится на 12-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал» (72).