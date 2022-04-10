«Боруссия» Д хочет воссоединить братьев Азаров в команде
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Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании нападающего мадридского «Реала» Эдена Азара. Об этом сообщает Cadena Ser.
По сведениям источника, немецкий клуб готов составить конкуренцию лондонскому «Арсеналу», который планирует вернуть 31-летнего бельгийского нападающего в английскую Премьер-лигу. «Боруссия» готова воссоединить в команде братьев Азаров — младший брат Эдена Торган в настоящее время играет за «шмелей». Вместе братья Азары играли в составе лондонского «Челси».
Ранее сообщалось, что сам бельгийский футболист планирует остаться в «Реале» и побороться за место в стартовом составе «сливочных». В мадридском «Реале» не будут закрывать двери перед Эденом в случае возможного трансфера.
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