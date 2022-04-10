Никита Чернов: на каждой тренировке «Спартака» видно, что все ребята хотят побеждать

Защитник «Спартак» Никита Чернов прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура РПЛ. «Спартак одержал победу со счётом 3:0.
«Важная победа с ментальной точки зрения. Мы давно не могли выиграть. На каждой тренировке видно, что ребята всегда хотят побеждать и хотят перенести это на поле. Но где-то у нас не получалось — мяч упорно не шёл в ворота. Сегодня наконец-то переломили. Надеемся, что это отправная точка.
В перерыве в раздевалке всё было хорошо. Играли же неплохо. Тренер нам объяснил: мы подкорректировали некоторые моменты. Во втором тайме вы увидели чуть-чуть другую игру.
Мы создавали моменты, но нам нужен был последний пас. Миша Игнатов хорошо увидел Зобу, а тот подставил щёчку и забил. Проявил своё мастерство», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 10 апреля 2022
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