Никита Чернов: на каждой тренировке «Спартака» видно, что все ребята хотят побеждать

Защитник «Спартак» Никита Чернов прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 24-го тура РПЛ. «Спартак одержал победу со счётом 3:0.

«Важная победа с ментальной точки зрения. Мы давно не могли выиграть. На каждой тренировке видно, что ребята всегда хотят побеждать и хотят перенести это на поле. Но где-то у нас не получалось — мяч упорно не шёл в ворота. Сегодня наконец-то переломили. Надеемся, что это отправная точка.



В перерыве в раздевалке всё было хорошо. Играли же неплохо. Тренер нам объяснил: мы подкорректировали некоторые моменты. Во втором тайме вы увидели чуть-чуть другую игру.



Мы создавали моменты, но нам нужен был последний пас. Миша Игнатов хорошо увидел Зобу, а тот подставил щёчку и забил. Проявил своё мастерство», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.