«Тренеру прибавится головной боли». Чернов — о выборе состава «Спартака» на следующие игры

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о конкуренции среди игроков красно-белых за место в стартовом составе на будущие матчи.

«Состав выбирает тренер. Мы победили, теперь у него прибавится головной боли. Я думаю, это хорошо», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» принимал «Арсенал». Хозяева одержали победу — 3:0.

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).