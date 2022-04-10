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Защитник «Спартака» Чернов: без VAR судья ошибался в обе стороны — в этом прелесть футбола

Защитник «Спартака» Чернов: без VAR судья ошибался в обе стороны — в этом прелесть футбола
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Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал судейство в матче 24-го тура РПЛ, в котором красно-белые принимали тульский «Арсенал». Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 3:0.

«Не видел эпизод с незасчитанным голом «Арсенала». Я играл с футболистом на ближней штанге. Ничего не могу сказать, надо глянуть повтор. Ну раз VAR не засчитал гол, значит, всё было по делу.

Соболев сразу взял мяч и пошёл к «точке». Он показал ногу, там вроде был какой-то удар. Но если так каждый пенальти ставить, то к судье будет много вопросов. Не поставили — хорошо. Выиграли, никаких вопросов не будет в дальнейшем.

Мне больше нравилось, когда было без VAR. Где-то судья ошибался в нашу сторону, где-то — в другую. В этом есть вся прелесть футбола», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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