Георгий Джикия: в перерыве матча с «Арсеналом» не было взбучки, всё как обычно

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу в матче 24-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом». Встреча закончилась победой красно-белых со счётом 3:0.

«Во втором тайме реализовали моменты — это было очень важно. Самое главное, победили. Всех с победой!



В перерыве не было взбучки. Всё как обычно. Слава богу, что всё сработало. В первом тайме тоже были хорошие подходы. Реализации немного не хватало. Во втором тайме забили. Хорошо, что потом ещё второй и третий забили. Третий гол был очень важный» — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).