Джикия: когда видишь «Спартак» на 10-м месте — это нужно как можно скорее исправлять
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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал положение команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
«В каждой игре важно побеждать, тем более мы играем дома. Когда ты перед игрой заглядываешь в таблицу и видишь десятое место, это нужно как можно скорее исправлять. То, что сегодня выиграли дома, — отлично. Очень важная победа. Для меня важно, какое место занимает команда», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах РПЛ и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
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