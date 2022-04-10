Джикия: когда видишь «Спартак» на 10-м месте — это нужно как можно скорее исправлять

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал положение команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«В каждой игре важно побеждать, тем более мы играем дома. Когда ты перед игрой заглядываешь в таблицу и видишь десятое место, это нужно как можно скорее исправлять. То, что сегодня выиграли дома, — отлично. Очень важная победа. Для меня важно, какое место занимает команда», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах РПЛ и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).