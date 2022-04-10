Николсон ответил на вопрос, как ему удобнее играть в нападении — одному или с Соболевым

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался, как ему удобнее играть в нападении в московском клубе.
«Игра была сложная, нам нужно было победить. Видели, как складывался первый тайм, но важно, что сегодня мы победили.
Игра в два нападающих? Ваноли ставил задачу, чтобы между мной и Соболевым произошла «химия». У нас с ним действительно совпадают какие-то характеристики, но мы должны действовать как команда и найти это взаимодействие.
Как удобнее играть мне: одному или с Соболевым? Для меня это не имеет значения. Я могу играть и один, и со вторым нападающим», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
- 10 апреля 2022
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