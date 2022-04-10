Шамар Николсон рассказал о праздновании гола с жестом орла

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал о своём праздновании забитых мячей. В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» ямаец отметился дублем.

«Что касается символа орла во время празднования голов, это связано с танцами и Ямайкой, где я раньше жил. Вместо танца я решил показывать этот символ», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Спартак» принимал тульский «Арсенал» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась победой красно-белых со счётом 3:0.

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).