Тикнизян не сдержал слёз после удаления с «Ростовом». Наир получил 3-ю красную в сезоне

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян не смог сдержать слёз после своего удаления в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
На 36-й минуте полузащитник ростовской команды Данил Глебов в подкате пытался выбить мяч, а Тикнизян упёрся в него и наступил ногой на ногу и перенёс на неё вес тела. Главный арбитр матча Ян Бобровский показал футболисту железнодорожников прямую красную карточку. Тикнизян не смог сдержать слёз, когда уходил в подтрибунное помещение. Успокаивал одноклубника Даниил Куликов.
Фото: Трансляция телеканала «Матч ТВ»
Для 22-летнего Тикнизяна это удаление стало третьим в нынешнем сезоне. Ранее защитник удалился в матче Лиги Европы с «Марселем» (1:1) и игре Кубка России с «Енисеем» (0:4) в 1/8 финала турнира.
- 10 апреля 2022
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