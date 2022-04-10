Джикия: спросил у Жиго: «Был ли фол в моменте с голом?» Ответил — сто процентов

Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал момент с отменённым голом в ворота красно-белых в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». Встреча закончилась победой «Спартака» со счётом 3:0.

«Со стороны я особо не видел момент с отменённым голом, потому что играл со своим нападающим. Когда уже повернулся, увидел, что Жиго лежит. Когда спросил у Жиго: «Был ли фол?», он ответил — сто процентов. Никаких сомнений не было», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

«Спартак» набрал 30 очков в 24 встречах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).