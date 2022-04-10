Николсон надеется сделать хет-трик в матче с ЦСКА в Кубке России

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в 24-м туре чемпионата России и выразил надежду отметиться хет-триком в ворота ЦСКА в Кубке страны.
«Мы играли в два высоких нападающих. У нас действительно был план немного упростить игру. Мне кажется, он сегодня сработал. Всё решают детали — нужно над этим работать.
Если забиваешь три гола, то забираешь мяч себе. Если забиваешь два или меньше — мяч остаётся клубу. Сегодня я не с пустыми руками: у меня всё равно есть приз лучшему игроку матча.
Смогу сделать хет-трик, чтобы забрать мяч после матча с ЦСКА? Надеюсь, что да», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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- 10 апреля 2022
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