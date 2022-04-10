«Привык, что в апреле уже тепло». Николсон — об игре с «Локомотивом» в снегопад

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон высказался об игре 23-го тура РПЛ с «Локомотивом», которая прошла в сильный снегопад.

«Погода во время матча с «Локомотивом» была для меня не совсем обычная. Я привык, что в апреле уже тепло. Тем не менее такая погода и условия ни в коем случае не должны служить оправданием, потому что условия были равными для обеих команд. Никаких оправданий.



Что касается самой игры, для меня она получилась средней. Мягко говоря, не шло, судейские решения… Матч был так себе.



Соболев шёл и хромал? Думаю, это всё последствия эпизода в первом тайме, когда судья пошёл смотреть VAR. Там был удар по ноге — скорее всего, это связано.



Не гол в каждой игре решает, хороший я форвард или нет. Топ-игрока определяет не только количество голов, но и та польза, которую он приносит команде. Можно провести хороший матч, не забив ни одного гола. Конечно, моя работа забивать голы, но моя основная задача, чтобы команда выигрывала», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.