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«Неприятно смотреть в таблицу». Гулиев — о битве за выживание для «Арсенала»

«Неприятно смотреть в таблицу». Гулиев — о битве за выживание для «Арсенала»
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Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев прокомментировал положение команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Очень часто пропускаем в начале игры либо же в начале второго тайма. Думаю, всё это из головы идёт. Концентрация и какая-то уверенность в себе… Либо её не хватает, либо чересчур самоуверенно играем в некоторых моментах. Будем смотреть и выяснять на теории.

Конечно, неприятно смотреть в таблицу. У нас ещё есть время, есть матчи. Будем пытаться выбраться

Да, времени мало, чтобы спастись. Нужно как можно скорее брать себя в руки и выжимать всё, что можно. Всегда есть волнение, когда смотришь на таблицу. Когда выходим на игру, есть уверенность, между играми — переживание», — передаёт слова Гулиева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

После 24 туров чемпионата России тульский «Арсенал» с 21 очком идёт на 15-й позиции турнирной таблицы.

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