Вильсон Изидор забивает за «Локомотив» в пяти матчах РПЛ подряд
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Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор реализовал пенальти в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
21-летний французский форвард забивает за московскую команду в пятой игре чемпионата России подряд. Это лучший показатель в лиге за всю историю после серии полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи — турецкий футболист забивает шесть матчей подряд, и его серия может продолжиться в игре 25-го тура РПЛ с «Уфой».
Ранее бывший футболист «Монако» поражал ворота «Химок», ЦСКА, «Ахмата» и «Спартака». На счету Изидора пять голов в этих встречах.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив». Изидор забил единственный гол своей команды. «Ростов» ведёт со счётом 4:1.
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