Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ростов» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вильсон Изидор забивает за «Локомотив» в пяти матчах РПЛ подряд

Вильсон Изидор забивает за «Локомотив» в пяти матчах РПЛ подряд
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор реализовал пенальти в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».

21-летний французский форвард забивает за московскую команду в пятой игре чемпионата России подряд. Это лучший показатель в лиге за всю историю после серии полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи — турецкий футболист забивает шесть матчей подряд, и его серия может продолжиться в игре 25-го тура РПЛ с «Уфой».

Ранее бывший футболист «Монако» поражал ворота «Химок», ЦСКА, «Ахмата» и «Спартака». На счету Изидора пять голов в этих встречах.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив». Изидор забил единственный гол своей команды. «Ростов» ведёт со счётом 4:1.

Новость по теме
«Ростов» — «Локомотив»: Изидор отыграл один мяч после 11-метрового
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022