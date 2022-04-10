«Ростов» — «Локомотив»: Изидор отыграл один мяч после 11-метрового

Сегодня, 10 апреля, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» принимает «Локомотив».
На 81-й минуте пенальти в ворота «Ростова» реализовал форвард «Локомотива» Вильсон Изидор.
Ранее на 33-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Кирилл Щетинин. На 36-й минуте арбитр удалил полузащитника железнодорожников Наира Тикнизяна. На 43-й минуте преимущество «Ростова» удвоил защитник Максим Осипенко. На 61-й нападающий ростовской команды Дмитрий Полоз довёл счёт до разгромного. На 70-й минуте пенальти в ворота «Локомотива» реализовал нападающий Николай Комличенко.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогают ему ассистенты Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (25) — на 11-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
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