Источник: у тульского «Арсенала» финансовые проблемы. Игрокам задерживают зарплату

Тульский «Арсенал» испытывает финансовые проблемы. Клуб покинул главный спонсор в лице «Ростеха», а игрокам вынуждены задерживать зарплату. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, из-за ухода главного спонсора тульский клубе в апреле начал испытывать финансовые проблемы. Футболистам команды объявили, что зарплата за май будет выплачена не ранее мая. Также «Арсенал» был вынужден сократить расходы на многие вещи. К примеру, для футболистов убрали питание в столовой.

Сообщается, что «Арсенал» ищет источники альтернативного финансирования и пытается решить вопрос с лицензированием в Российском футбольном союзе (РФС). Точно известно, что бюджет команды на год в следующем сезоне будет меньше. В нынешнем он составлял примерно 1,5 млрд рублей.