Ольга Смородская жёстко раскритиковала «Локомотив» после разгрома в матче с «Ростовом»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала разгромное поражение команды от «Ростова» (1:4) в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Какую игру должен был показать «Локомотив» с Зауром Хаповым? Совершенно бредовое назначение. Когда уже это кончится? Что вообще творится? Никому не жалко команду. Не понимаю, куда они идут. Пока там сидит Плутник, никакого света в конце тоннеля не будет.
Карпин — хороший тренер. Это всем известный факт. По этой причине и работает хорошо: знает, что делать с каждым соперником. Хапов же был только тренером вратарей… Это не одно и то же, как кажется Плутнику», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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