Сёмин — о поражении «Локо»: что говорить, если за матч команда дважды пробила по воротам?

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о поражении железнодорожников в матче с «Ростовом» в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Что говорить? Если за матч железнодорожники два раза попали по воротам?! Всё закономерно. «Ростов» был значительно сильнее «Локомотива». Ещё один фактор в пользу хозяев: во всех футбольных компонентах молодые игроки «Ростова» были подготовлены лучше», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

10 апреля на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Ростов» принимал «Локомотив». Хозяева одержали победу – 4:1.

«Локомотив» набрал 37 очков в 23 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).