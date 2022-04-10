«Локомотив» проиграл «Ростову» в обоих матчах в сезоне РПЛ. Общий счёт — 2:6

Сегодня, 10 апреля, московский «Локомотив» в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 уступил на выезде «Ростову» со счётом 1:4.
У хозяев забили полузащитник Кирилл Щетинин, защитник Максим Осипенко, форвард Дмитрий Полоз и нападающий Николай Комличенко. В составе «Локомотива» единственный мяч забил форвард Вильсон Изидор.
В первом круге чемпионата России железнодорожники также уступили жёлто-синим. Тогда «Ростов» одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, общий счёт встреч 6:2 в пользу ростовской команды.
«Локомотив» набрал 37 очков в 23 встречах и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Ростов» (28) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52).
- 10 апреля 2022
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