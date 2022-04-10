Экс-президент «Локомотива» сравнил футболистов клуба с мальчишками во дворе

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о столичной команде после её поражения от «Ростова» (1:4) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Вредительство, когда команда лишена тренерского штаба, а у клуба нет руководителя. Тратятся деньги компании, а результаты вот такие. Пришла группа немцев, всё развалила и ушла. Надо порядок с руководством. Всегда есть человек, вокруг которого всё строится.



Комппер — немецкий мальчишка. Вообще первый раз его вижу. Кто он такой вообще? Уверен, что в «Локомотиве» футболисты сейчас играют ровно так, как умеют. Как мальчишки во дворе! Отсюда и результат», — рассказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.